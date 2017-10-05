В Украине продолжают расти цены на бензин и дизтопливо

За период 4—5 октября цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) выросли на 10-50 копеек за литр.

Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компания UPECO сообщает Nefterynok.

На станциях оператора WOG дизельное топливо подорожало на 50 коп./л до 25,49 грн/л и 26,49 грн/л за премиальную марку ДТ.

В сети KLO дизтопливо подорожало на 40 коп./л до 23,99 грн/л. На АЗС "БРСМ-Нафта" обычное ДТ подорожало на 10 коп./л до 22,89 грн/л, премиальная марка – на 20 коп./л до 23,69 грн/л. На заправках под брендом "Народная" повышение составило 30 коп./л до 23,40 грн/л.

В свою очередь, на станциях кировоградского оператора ДТ подорожало на 65 коп./л до 23,94 грн/л. Также, в сети Parallel все бензины подорожали на 20-30 коп./л.

Кроме того, на 10 коп./л и 50 коп./л подорожали все бензины и ДТ на АЗС "Катрал Юг" и Jazz Oil, соответственно.

В результате, очередного повышения средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине повысилась до: А-92 –25,47 грн/л, А-95 – 26,24 грн/л, А-95 Премиум – 27,30 грн/л, ДТ – 23,66 грн/л, и ДТ Премиум – 25,19 грн/л.

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