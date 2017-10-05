Отделение ГТС. Эксперт объяснил, зачем "Нафтогаз" отрезает трубу

5 октября 2017, 14:50

До вынесения решения Стокгольмским арбитражем никаких юридических движений делать нельзя, говорит Владимир Сапрыкин.

Владимир Спрыкин

Проводимая НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризация "Укртрансгаза" и создание в его структуре филиала "Оператор ГТС Украины" является шагом к реальному отделению газотранспортной системы и ее развитию как самостоятельной компании.

Об этом независимый эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин рассказал в комментарии "Главреду".

"Отделение ГТС от "Нафтогаза" необходимо, поскольку это обеспечит ее независимость и повысит ее эффективность. И так на себя не будут перетягивать одеяло ни НАК "Нафтогаз", ни Кабмин, ни кто-либо другой", — говорит специалист по энергетике.

"По моим оценкам, сейчас идет только подготовительный процесс к отделению ГТС. Поскольку до вынесения решения Стокгольмским арбитражем никаких реальных юридических движений делать нельзя по понятным причинам", — подчеркнул он.

"На "Нафтогазе Украины" висят огромные долги, и эта проблема не решается. Пока что ни правительство, ни НАК не знают, что с этим делать", — заметил независимый эксперт.

"Нафтогаз" действительно в последнее время стал прибыльным, однако эта компания — руководящая, она ничего не добывает, не транзитирует, не транспортирует. Так что после того, как арбитраж примет решение, а правительство разработает схему того, что делать с долгами, может произойти реальное отделение газотранспортной системы и ее развитие как самостоятельной компании", — считает Владимир Сапрыкин.

"То есть в целом идет положительный процесс. Все в ожидании, но пока что каких-либо юридических шагов делать нельзя", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Обе жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году.

"Нафтогаз" призывал суд признать принцип "бери-или-плати" неприменимым в мировой практике; также украинская сторона считает не рыночной контрактную формулу определения цены на газ. Также "Нафтогаз" потребовал вернуть 17,87 млрд долларов за газ, приобретенный с 20 мая 2011 по октябрь 2015 года.

"Газпром", в свою очередь, призывает "Нафтогаз" следовать контракту и оплатить все записанные в нем объемы газа, а также заплатить штрафы — в сумме на 45,78 млрд долларов.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" дополнительно подал жалобу по транзитному контракту, который был подписан в том же 2009 году. По этому делу "Нафтогаз" надеется взыскать с российской компании 12,09 млрд долларов. "Газпром" требует 6,64 млрд долларов.

Общая сумма взаимных претензий уже превысила 80 млрд долларов.

 

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Нафтогаз эксперт труба энергетика Укртрансгаз гтс Сапрыкин
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