СМИ рассказали, как Европа финансирует боевиков на Донбассе

Уголь с оккупированного Донбасса греет европейские страны. В доблокадные времена он шел через Украину в Польшу, Словакию и на Балканы, а сейчас боевики изобрели другие пути. Впрочем, Киев из этой цепочки не убрали. Речь идет о прибылях террористов на десятки миллионов евро.

Об этом говорится в сюжете Ольги Василевской в программе ТСН.19:30.

Польская газета публикует сенсационные данные: Польша закупает уголь у террористов Донбасса. Мол, фирма, зарегистрированная в Катовице, имеет в своих учредителях брата бывшего заместителя "министра угольной промышленности" ЛНР Александра Мельничука. Украинский министр энергетики после встречи с польским коллегой шокирован.

"Первый вопрос был — уголь. Очень хорошо он отреагировал. Сказал, что это бизнес. Я сказал, что это не бизнес, это финансирование терроризма", — отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По данным ТСН, украинские экспортные операции с углем из неподконтрольных территорий закончились с началом блокады — в феврале этого года. Все владельцы этих компаний — дончане и луганчане — куда-то исчезли.

Впрочем, по информации журнлистов, которую получили через платные базы данных, киевские фирмы до сих пор участвуют в экспортно-импортных операциях угля из ОРДЛО в Европу. Уголь идет из шахт, занятых боевиками, через Россию на Беларусь, а потом в Польшу, Боснию и Герцеговину, Словакию.

Данные ТСН подтверждает министр Насалик: "Он не проходил через территорию Украины, но формировался по экспортных цепочках фирмами, зарегистрированными в Украине. Фирма могла из России закупать, оформлять документы и по транзиту Россия—Беларусь и дальше на Балканы, например".

Тот же Мельничук, который фигурирует в польском расследовании, проводит свои операции в том числе и через свою украинскую фирму "Ровенькинефтепродуктсервис", которая зарегистрирована в квартире (Киев, ул. Дарвина, 6, офис 4), куда ТСН упорно не пускает вахтер.

Журналистка изображает из себя бизнесвумен из Словакии и звонит на номер, указанный в базе данных учредителей фирмы "Ровенькиугольпостач". Наталкивается на гражданина ЛНР. Он объясняет, что поставки угля происходят через Россию. Во время разговора оказывается, что бенефициар украинских и польских фирм по поставке угля, брат экс-заместителя министра ЛНР Мельничука — в Киеве. И факт поставок луганского угля в Польшу подтверждается.

ТСН направила запросы в уполномоченные органы Боснии и Герцеговины, Словакии и Польши с просьбой прокомментировать факты финансирования терроризма. Ждем реакции и от украинских спеслужб. Но оттуда пока тишина.

Ранее "Главред" сообщал, что Россия признала, что продает краденный на Донбассе украинский уголь.