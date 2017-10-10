Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" три копейки

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.

Официальный курс гривны на 11 октября:

100 долларов — 2658,6183 грн (10 октября — 2655,1695);

100 евро — 3136,3720 грн (3118,7621);

10 рублей — 4,5782 грн (4,5531).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.