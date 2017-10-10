Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" три копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3136,3720 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.
Официальный курс гривны на 11 октября:
100 долларов — 2658,6183 грн (10 октября — 2655,1695);
100 евро — 3136,3720 грн (3118,7621);
10 рублей — 4,5782 грн (4,5531).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.