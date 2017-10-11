Доллар "потерял" пять копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3138,8908 грн.
В среду, 11 октября, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 12 октября:
100 долларов — 2653,3312 грн (11 октября — 2658,6183);
100 евро — 3138,8908 грн (3136,3720);
10 рублей — 4,5809 грн (4,5782).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.