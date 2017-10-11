Доллар "потерял" пять копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В среду, 11 октября, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.

Официальный курс гривны на 12 октября:

100 долларов — 2653,3312 грн (11 октября — 2658,6183);

100 евро — 3138,8908 грн (3136,3720);

10 рублей — 4,5809 грн (4,5782).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.