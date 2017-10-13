Работодателей обяжут нанимать на работу людей старше 45 лет — Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает ТСН.

По его словам, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

"Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить через нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма соблюдалась", — сказал Рева.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о Пенсионной реформе, за исключением некоторых положений.

Теперь пенсии будут зависеть от страхового стажа и размера получаемой зарплаты.

видео: ТСН.