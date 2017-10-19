Депутаты БПП и "Самопомочі" просят отменить ограничения дотаций для Косюка

19 октября 2017, 15:46

За январь-июль 2017 года аграрный холдинг — "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка и получил от государства 942 млн грн.

Юрий Косюк

Народные депутаты из фракций БПП и "Самопоміч" призывают комитет Верховной Рады по вопросам бюджета отменить поправки, ограничивающие сумму специальной бюджетной дотации для сельскохозяйственных товаропроизводителей в одни руки.

Об этом стало известно из таблицы поправок к проекту государственного бюджета на 2017 год. Документ имеется в распоряжении "Экономической правды".

Так, в соответствии с действующими нормами Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства" с 1 января 2018 года вступает в силу ограничение, которое не позволяет аграрным группам связанных компаний получать более 150 млн грн дотаций в год.

За январь-июль 2017 года большую сумму дотаций получили лишь два аграрных холдинга — "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка (942 млн грн и 236 млн грн соответственно). Все аграрные компании по соответствующей программе получили из бюджета 2,315 млрд грн дотаций, но кроме МХП и "Укрлендфарминга" никто не получал больше 150 млн грн.

Поправки, которые отменяют соответствующее ограничение, в частности, подали Александр Бакуменко, который до начала работы в Раде был председателем ассоциации Союза птицеводов Украины, которая финансируется "Мироновским хлебопродуктом". Среди подписантов также Николай Кучер, который на момент избрания был директором Департамента производства продукции растениеводства и животноводства "Мироновского хлебопродукта".

Также под соответствующей поправкой подписался бывший руководитель Винницкой ОГА и внештатный советник Петра Порошенко — Александр Домбровский.

Кроме того, соответствующие поправки, которые так же направлены на отмену ограничения, вносили депутаты фракции "Самопоміч" (Олег Березюк, Иван Мирошниченко, Татьяна Острикова и Роман Семенуха).

В частности, они предлагают увеличить финансирование на программу спецдотаций (речь идет именно о дотациях, которые начисляются в соответствии с аккумулированным предприятием НДС — то есть, предприятие производит продукцию, платит государству НДС, и ему государство возмещает этот налог обратно). По соответствующей программе дотации получали компании, которые занимаются птицеводством.

Парламентарии из "Самопомочі" просят увеличить предусмотренный объем дотаций по программе с 2 до 4,5 млрд грн, то есть на уровне 2017 года. В то же время нардепы предлагают уменьшить на аналогичную сумму программу дотаций на строительство животноводческих ферм.

В комментарии ЭП Острикова объяснила, почему депутаты предлагают уменьшить сумму дотаций на животноводство с 2,3 млрд грн до 300 млн грн.

"Дело в том, что эти 2,3 млрд предназначены на компенсацию из бюджета расходов животноводов на капитальное строительство ферм или комплексов. Ты построил, потратил 100 млн, а государство тебе компенсирует 50%", — сказала депутат.

"Мы проанализировали, кто сейчас строится и в этом году введет в эксплуатацию, и оказалось, что заканчивается строительство большого комплекса, и снова бы эти деньги пошли в одни руки. Поэтому в поправке предложено снять 2 млрд и добавить их к квазиаккумуляции (возврат НДС — ЭП), а 300 млн грн направить на компенсацию расходов на покупку племенных животных", — добавила она.

Соответствующие вопросы 18 октября рассматривались на заседании Комитета по вопросам бюджета. По словам Остриковой, они не нашли поддержки среди депутатов комитета.

 

В то же время во время заседания бывший депутат БПП, теперь внефракционный, Владислав Голуб, озвучил инициативу отменить ограничения 150 млн грн в одни руки. По результатам рассмотрения Комитет принял решение создать рабочую группу, которой доручено изучить данный вопрос.

При этом в проекте бюджета на 2018 год Минфин предлагал вдвое уменьшить объем финансирования по программе в связи с вступлением в действие ограничения по предоставлению 150 млн грн на группу связанных компаний.

Напомним, в 2017 году впервые в истории начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство.

Она была введена в конце 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС. О том, что такая формула выплаты субсидий будет предоставлять преимущество именно производителям продукции птицеводства, "Экономическая правда" писала в 2016 году.

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БПП Самопомич Косюк Мироновский хлебопродукт Укрлендфарминг
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