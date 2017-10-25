Украинцев "осчастливят" ростом цен на продукты — экс-министр

Искусственное повышение заработной платы для части украинцев, в частности, бюджетников, будет подталкивать цены на всю продовольственную группу товаров.

Такое мнение высказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой на чате в "Главреде".

По его словам, в связи с девальвацией валютного курса гривны буду расти цены на продукты.

"Прежде всего нас "осчастливили" сообщением о дальнейшей девальвации валютного курса гривны. Цены на медицинские препараты, фрукты, энергетические ресурсы будут расти, — сказал Лановой.

"Всеобъемлющий вывоз зерна за границу уже приводит к его дефициту на внутреннем рынке, что будет подталкивать цены на мясо и хлебобулочные изделия. А искусственное повышение заработной платы для части граждан, в частности, бюджетников, будет подталкивать цены на всю продовольственную группу товаров.

Инфляция имеет свойство ускоряться. в прошлом году она была 12%, в этом году — 16%, в следующем будет еще выше. Мы пережили ускорение инфляции от галопирующей до гиперинфляции в 1992-1996 годах. Но сегодняшнее руководство не хочет об этом помнить", — подытожил Лановой.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что рост цен на продукты питания в Украине в текущем году связан с недостаточным урожаем фруктов и овощей, а также с увеличением продовольственного экспорта.

Стоит также отметить, что с 1 июля 2017 года, вступило в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.