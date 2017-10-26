Шантаж в ДНР. Боевики "трясут" бизнесменов, пугают проверками

В террористической ДНР спецслужбы боевиков получили указание от руководства псевдореспублики в очередной раз проконтролировать "сбор средств" с представителей малого бизнеса под предлогом финансирования мероприятий городского назначения.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в СБУ.

По словам собеседника, вымогаемые суммы варьируются от 800 до 1000 рублей.

"В случае отказа предпринимателям угрожают прекращением коммерческой деятельности с привлечением сотрудников налоговых служб, а также проведением соответствующих проверок", — отметил представитель спецслужбы.

Ранее, отметил он, отдельные подразделения "налоговой" были проинструктированы про необходимость привлечения их к мероприятиям по сбору средств, а также их "действий" в случае отказа платить со стороны предпринимателей.

Напомним, в ДНР боевик тяжело ранил двух гражданских и "полицая".