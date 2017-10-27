Эксперт спрогнозировал резкий скачек доллара на следующей неделе

На этой неделе доллар от снижения перешел к заметному росту на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%. Характерно, что безналичный доллар дорожал быстрее наличного.

Об этом kp.ua сообщили в компании Альпари.

Как поясняют эксперты, во многом это определяется ростом доллара на мировых рынках, в частности к евро. Накануне ЕЦБ принял решение продлить операцию количественного смягчения (выкупа облигаций с рынка), хотя и снизил объем этих операций. В результате, за неделю евро снизился к доллару (т.е. доллар укрепился) с 1,1780 до 1,1620, или на 1,4%. Таким образом, недельное снижение гривны к доллару не превысили аналогичного снижения европейской валюты.

Так, за минувшую неделю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,50 грн до 26,83 грн, или на 1,2%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,54 грн до 26,90 грн, или на 1,4%. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках выросли за неделю с 26,47/26,77 до 26,66/26,90. Таким образом, покупка выросла на 0,7%, а продажа — на 0,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9%, что свидетельствует об отсутствии ажиотажного спроса на наличную валюту.

"В случае вероятного укрепления доллара на мировых рынках он может продолжить свой рост на следующей неделе и по отношению к гривне, — спрогнозировал развитие событий старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Безналичный доллар (официальный курс и его стоимость на межбанке) в этом случае может вырасти к диапазону 27,2-27,3 грн, а наличный доллар в банках к концу недели будет котироваться около 26,9/27,0 грн.

Напомним, Нацбанк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.