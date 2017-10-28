Стабильный прогноз. Международные эксперты подтвердили рейтинг Украины на уровне ""В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, пишет УНИАН.

"Рейтинги Украины отражают слабую внешнюю ликвидность, высокую государственную долговую нагрузку и структурные недостатки, на фоне слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков", — говорится в релизе.

"Стабильный" прогноз отражает оценку Fitch, по которой риски роста и снижения рейтинга в настоящее время сбалансированы, добавляют в агентстве.

Напомним, в апреле международные эксперты Fitch дали печальный прогноз по экономике Украины из-за блокады на Донбассе