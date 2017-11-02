Кредит "Энергорынку" решит проблему нехватки угля в отопительный сезон - эксперт

2 ноября 2017, 15:47

У правительства было 2 пути: либо повысить тарифы, либо выделить кредит, считает Олег Гавриш.

Решение правительства о выделении кредита в размере 2 млрд гривен государственному предприятию (ГП) "Энергорынок" для погашения задолженности перед тепловой генерацией позволит решить проблемы с нехваткой угля для успешного прохождения отопительного сезона, заявил в эфире телеканала "Первый деловой" заявил Олег Гавриш, директор центра исследований в сфере топливно-энергетического комплекса, передают Українські Новини.

По словам эксперта, ГП "Энергорынок" является лишь центром расчетов: деньги за оплату электроэнергии поступают в "Энергорынок", "Энергорынок", в свою очередь, распределяет между генерациями согласно утвержденным тарифам. "Некоторое количество потребителей не платило за электроэнергию. Деньги "Энергорынок" не получил и не смог рассчитаться по цепочке с другими производителями. И теперь, получив этот кредит, он сможет больше заплатить денег за тепловую электроэнергию и за другие виды электроэнергии", - отметил он.

Гавриш подчеркнул, что основным получателем денег выступит именно тепловая генерация. "За тепловую (электроэнергию) придется заплатить больше. С чем это связано? С тем, что мы потеряли наши угольные активы на Донбассе. После этого у нас наступил дефицит угля, на складах тепловых электростанций (ТЭС) минимальное количество угля за последние 10 лет. Это 1,1 млн тонн, когда обычно было накоплено 2,5-3 млн тонн угля к этому времени. И поэтому нам приходится закупать его за рубежом, мы везем этот уголь и из ЮАР, и из США, из самых разных стран", - сказал он. 

Эксперт также отметил, что у правительства было 2 пути: либо повысить тарифы, либо выделить кредит. "Было 2 выхода: либо мы могли повысить тарифы, то есть люди заплатили бы больше, и тогда нам хватило бы покрыть эту разницу, которая возникла из-за повышения стоимости угля. Либо необходимо было давать кредит "Энергорынку". Этот кредит "Энергорыноку" смог бы решить проблему", - заявил директор центра исследований в сфере топливно-энергетического комплекса.

Напомним, что 18 октября на заседании Кабинета Министров Украины было принято распоряжение "О мерах по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций". Документ предусматривает получение кредитов ГП "Энергорынок" в размере 2 млрд гривен для погашения задолженностей перед тепловой генерацией. Таким образом, государство нашло решение не в увеличении тарифа для ТЭС, а в частичном возвращении долгов перед генерирующими компаниями. По состоянию на 1 октября 2017 года задолженность ГП "Энергорынок" перед предприятиями ГК ТЭС составила 9,3 млрд гривен.

1 ноября ГП "Энергорынок" разместило сообщение в системе ProZorro на привлечение невозобновляемой кредитной линии лимитом 2 млрд гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений – до 8 ноября 2017 года.

Ранее эксперты энергорынка поддержали выделение кредита. Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех отметил, что только в текущем году долг ГП "Энергорынок" перед тепловой генерацией возрос на 1,6 млрд гривен. Поэтому сегодня ТЭС закупают уголь фактически, кредитуя отрасль. Кроме того, по словам президента Энергетической Ассоциации Украины Василия Котко, ТЭС сегодня закупают уголь на порядок дороже, чем заложено в тарифе (Роттердам+).

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