Россия срезала "дотации". Главари ДНР выставляют на улицу работников социальной сферы

На временно оккупированной территории Донбасса Донецкий металлургический завод с начала ноября практический прекратил производство из-за отсутствия финансирования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

"С начала ноября наблюдается фактическое прекращение производственного процесса на ОАО "Донецкий металлургический завод". Причина — прекращение выделения средств управляющей компанией ООО "Внешторгсервис". За указанные средства приобретались горюче-смазочные материалы, сырье, оборудование и другие необходимые средства для производства", — написал Тымчук.

Кроме того, сообщил он, в связи с сокращением финансирования и уменьшением финансовых "дотаций" со стороны РФ, по указанию руководства ДНР, "министерством труда и социальной политики" ДНР принято решение о начале сокращения с 1 января 2018 года численности работников социальной сферы. Всего, по его словам, планируется сократить 20% работников данной сферы.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выводит ЛДНР на самофинансирование.