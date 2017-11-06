Топ-менеджеру "Нафтогаза" создали офшор для вывода валюты — Paradise Papers

Для вывода валюты за границу в начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания.

Как говорится в документах "Paradise Papers" ("Документы из райских островов") — нового глобального журналистского расследования, hечь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев, пишет "Громадське".

По данным журналистов, к схеме вывода валюты мог быть привлечен "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко решили открыть в "Банке Кипра".

Сергей Алексеенко в июле 2014 года начал работать в "Нафтогазе Украины" и стал уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас он является членом правления дочерней компании "Нафтогаза" "Укртрансгаз", которая отвечает за передачу и хранение природного газа. До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром — работал в известных украинских компаниях.

Напомним, ранее было опубликовано расследование об офшорных фирмах Roshen.