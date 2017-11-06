Эксперт рассказал, как Запад мощно ударил по Путину

Британский политолог Эндрю Уилсон считает, что последний пакет санкций против России, который подготовили Соединенные Штаты Америки, наносит сильный удар по российскому сектору безопасности, энергетики и другим отраслям.

Такое мнение профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондона высказал в интервью "Апострофу".

"Санкции, я думаю, сработали достаточно хорошо. Теперь на Западе насчет этого больше консенсуса, чем раньше. Они ударили по России. Российская экономика сейчас восстанавливается, но не впечатляюще", — отметил Уилсон.

По мнению британского политолога, подобный расклад вещей идеален для стран Запада.

"Они хотят не распада России, а чтобы ей было больно. И есть признаки того, что это становится внутренней проблемой России", — сказал Уилсон.

Он также отметил, что санкций также повлияли на падение цен на нефть.

"Экономисты спорят, что вредит России больше — санкции или до сих пор довольно низкие цены на нефть. Очевидно, эти факторы работают в тандеме. Восстановление России слабое. Оно даже не столь впечатляющее, как слабое выздоровления образца 2010-2011 годов. Главное — не получится осуществить все, что должен сделать Путин (президент РФ — ред.): удовлетворять элиты, купить народную поддержку, поддерживать наращивание военных сил, заплатить за Чемпионат мира [по футболу] в следующем году — всего этого действительно многовато при имеющихся у России ресурсах и очень слабом экономическом росте.

Если Украина следующие шесть месяцев будет показывать хорошие показатели роста и ее экономика будет расти немного быстрее, чем российская на момент мартовских выборов, политически для Путина это будет очень плохо. Это будет парадокс, который Путину совсем не понравится", — считает Уилсон.

Ранее в США отмечали, что введенные Конгрессом США санкции против России будет достаточно сложно отменить, даже если РФ уйдет из Донбасса и Крыма.