Европе не нужен "Северный поток-2". России придется отложить строительство газопровода

Дания готовит поправки в законодательство, которые могут закрыть территориальные воды страны для строительства "Северного потока". В связи с этим Россия может отложить начало строительства данного газопровода.

Об этом сообщил главный финансовый директор зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream-2 AG Пол Коркоран, пишет Platts.

По его словам, препятствием для стройки станет законопроект, который готовится парламентом Дании. Он расширит перечень оснований, по которым датское правительство сможет отказывать в разрешении на строительство в своих территориальных водах: к экологическим рискам добавятся соображения национальной безопасности.

Документ планируют принять в ноябре, он вступит в силу в январе 2018-го.

России придется менять маршрут прокладки будущего газопровода. Соответственно, это отсрочит начало строительства, а также увеличит его стоимость, отмечает Коркоран.

Между тем, в Еврокомисии пришли к мысли, что потребление газа в Европе сократится, поэтому строительство российского газопровода — бессмысленно, сообщает РИА Новости.

"Из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток - 2", — пояснили в правительстве Евросоюза.

Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена утвердить ряд изменений на энергорынке и взять под частичный контроль российский трубопровод "Северный поток-2".

Напомним, ранее в Европе призвали прекратить строительство российского газопровода в обход Украины.

"Главред" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза.

Ранее политический обозреватель Олег Пономарь заявил, что США будут препятствовать проекту "Северный поток-2", так как он вредит Украине.