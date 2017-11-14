Все в интернет: Депутаты предложили избавиться от платежек за коммуналку

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, в котором предлагается полная отмена бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Проект закона получил №7270 и имеет название О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств".

Согласно тексту, все предприятия и учреждения, предоставляющие услуги ЖКХ, обязаны будут напрямую или через посредников указывать потребителю специальный электронный счет (т.н. "инвойс") − со всеми необходимыми данными для оплаты.

Кроме того, депутаты предложили отменить рассылку бумажных квитанций – однако, с оставлением возможности их распечатки по требованию клиентов.

Сообщать украинцам о поступлениях электронных квитанций народные избранники предлагают "с помощью прикладного программного интерфейса". Содержание электронного инвойса и порядок предоставления в нем данных должны будут разработать и установить для поставщиков сотрудники Нацбанка.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что тарифы на коммуналку в 2018 году будут расти.