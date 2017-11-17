Что будет с гривной: прогноз на 2018 год

Зарубежные аналитики, как оказалось, более оптимистично оценивают экономическую ситуацию в Украине, чем украинские чиновники. Так, Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's спрогнозировало курс гривны на конец 2017 года на уровне 26,9 гривен за доллар, а на конец 2018-го — 27,3 гривны за доллар. При этом в S&P считают, что в 2019-2020 годах курс гривны будет сохраняться на уровне 27,5 гривен за доллар.

В то же время в самой Украине ожидают большего обесценивания гривны по итогам 2017 и 2018 годов. В частности, в Государственном бюджете на конец 2017 год заложен курс 27,2 гривны за доллар, а в проекте бюджета на 2018 год — 30,1 гривны за доллар.

Экономисты объяснили "Главреду", чем обусловлена такая разница в зарубежном и украинском прогнозах относительно курса гривны. По словам экспертов, за рубежом оценивают ситуацию в Украине более объективно, учитывая в своих прогнозах чисто экономические показатели, а в Украине понимают, что отчасти гривна будет искусственно обесцениваться правительством и Нацбанком. В любом случае, экономисты говорят, что украинцам стоит ориентироваться на показатели, заложенные в бюджете, или даже готовиться к несколько большей девальвации национальной валюты.

Кроме того, эксперты рассказали "Главреду", в какой валюте и как украинцам лучше хранить свои сбережения.

Председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак:

Прогноз курса гривны, составленный агентством Standard&Poor's, основывается на оценках чисто экономических, рыночных показателей. Эксперты агентства учитывали динамику роста ВВП в Украине, состояние ее экспорта и импорта, валютный баланс и т.д. Но — их прогноз не учитывает намерений украинского правительства и Национального банка искусственно девальвировать гривну. Причем делать это более высокими темпами, нежели это могло бы быть в чисто рыночных отношениях.

В бюджете на конец 2017 год заложен курс 27,2 гривны за доллар, а в проекте бюджета на 2018 год — 30,1 гривны за доллар. Раз правительство и НБУ планируют дальнейшую девальвацию гривны, значит, они будут это планомерно осуществлять, как делали это и в прошлом, и в нынешнем году.

Ситуация может измениться лишь тогда, когда сменится состав правительства и руководство НБУ. Но это — политический аспект, который сложно прогнозировать на 2018 год.

Курс гривны по отношению к евро в ближайшее время будет полностью зависеть от того, как евро будет себя вести на мировом рынке по отношению к доллару. У нас будет зеркальное этих соотношений.

Что касается курса гривны относительно российского рубля, то все будет зависеть от глубины девальвации самого российского рубля, который сейчас обесценивается очень стремительно как для валюты довольно большой экономики. В последние дни, например, он теряет по полрубля в день. Если и дальше будет продолжаться стремительное падение рубля, а гривна не будет динамично девальвировать, то, соответственно, курс гривны по отношению к рублю будет более прочным.

Если у нас не будет кадровых перестановок в правительстве, и сохранится подконтрольное президенту Украины руководство НБУ, то, руководствуясь прогнозами, заложенными в бюджете, на конец 2017 года и на 2018 год, можно предполагать, каким будет курс. По рублю сказать сложнее, потому что его стабильность будет зависеть также от цен на нефть и от динамики выведения капитала из российской экономики, который осуществляется крупными российскими бизнесменами. А это завязано на политические процессы, тем более, что Россия вступает в президентскую предвыборную кампанию.

Украинцам в любой ситуации, если есть какие-то сбережения, я бы, во-первых, советовал хранить их не под подушкой, а в банках: либо в одном из четырех государственных банков (потому что в них все вклады до последней копейки гарантируются государством в случае проблем с банком), либо в представительствах зарубежных банков. Во-вторых, сбережения следует разделять на три "корзины": гривна (по ней в любом случае более высокие проценты), доллар и евро. Если из-за девальвации будет терять на сбережениях в гривне, то симметрично вы будете выигрывать на долларах и евро. Таким образом, вы максимально защитите свои сбережения.

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов:

Агентство Standard&Poor's прогнозирует, что курс гривны по отношению к доллару в конце 2017 года составит 26,9. Скорее всего, если не случится какого-нибудь чрезвычайного события, по итогу года курс будет близок к этой величине.

Что касается 2018 года, то, напомню, в проект Государственного бюджета на следующий год правительство заложило курс гривны на уровне 30,1 гривны за доллар на конец года. То есть правительство прогнозирует более высокий уровень девальвации, чем упомянутое рейтинговое агентство. И, я думаю, прогноз правительства окажется точнее.

В Украине сохраняется сложная ситуация. Не видно ни быстрого подъема экономики, ни перспектив такого подъема. Есть большой набор факторов неопределенности. Так, например, в начале следующего года должен завершиться суд по трехмиллиардному российскому кредиту, и, возможно, эти деньги Украине придется выплатить. Также не понятно, как будет складываться сотрудничество Украины с МВФ, что связано с тем, что правительство свои обязательства перед Фондом в соответствии с Меморандумом не выполняет. Потому можно предполагать, что будут сложности с поступлением кредитов МВФ. Также мы должны учесть, что в ближайшие четыре года средний объем погашения внешних долгов — по 7 миллиардов долларов в год. И если не будет валютных траншей МВФ, это очень быстро исчерпает наши резервы. Все это может существенно повлиять на курс.

Поэтому, допускаю, что курс гривны может упасть и ниже прогнозируемого правительством. Прогнозировать хоть с какой-то степенью точности очень сложно, поскольку все зависит от большого объема субъективных факторов, которые сегодня невозможно оценить. Достоверные прогнозы могут быть только тогда, когда ситуация стабильна. Ситуация в Украине — крайне нестабильна и в экономическом, и в политическом смысле.

Есть еще одна причина, почему можно прогнозировать достаточно серьезное падение курса гривны, почему мои оценки ближе к прогнозу правительства, и почему я допускаю, что курс гривны будет еще ниже в следующем году, — у нас высокие темпы инфляции. С одной стороны, падение курса вызывает инфляцию, а с другой — инфляция происходит и по другим, не монетарным причинам, в том числе из-за развития монополизма (у нас в стране полное господство монополий), из-за административного повышения цен, тарифов и т.д. Инфляция объективно ведет к падению курса национальной валюты, потому что по мере инфляции при стабильном курсе эффективность импорта постоянно возрастает, и чтобы выровнять платежный баланс, все равно придется идти на девальвацию, дабы не погубить экспорт. Поэтому фактор инфляции сегодня можно называть главным фактором, ведущим к раскручиванию девальвации гривны.

При расчете бюджета на 2017 год закладывался показатель инфляции 8,1%. Сейчас появились уточненные прогнозы, в том числе МВФ, по темпам инфляции: к концу года ожидают, что инфляция составит 12,9%. А это промашка в прогнозе больше чем в полтора раза. Это означает, что политика инфляционного таргетирования Национального банка, которой он так гордился, фактически провалилась — НБУ не удается удерживать инфляцию в заданных параметрах.

Что будет происходить с евро? Эти процессы следует анализировать не с точки зрения соотношения с гривной, а с точки зрения соотношения валют между собой. Надо оценивать, может ли быть такое, что доллар вырастет относительно евро или упадет. И, соответственно, через кросс-курс можно предсказывать, как это скажется на курсе гривны.

Если какая-то валюта и будет немного расти, то это, скорее, доллар, чем евро, если учитывать ситуацию, сложившуюся в мировой экономике. Главное — появившаяся тенденция к росту цен на нефть. Эта тенденция определяется воздействием политических факторов, а именно договоренностями нефтедобывающих стран и достижением согласия по снижению уровня добычи. А когда цены на нефть растут, как правило, растет и курс доллара.

Рубль относительно гривны тоже может несколько подрасти в ближайшее время. Скорее всего, так оно и будет. Потому что экономическая ситуация в России все-таки намного лучше, чем в Украине. И при росте цен на нефть Россия во многом может свои кризисные явления преодолевать.

В какой валюте украинцам лучше хранить сбережения? Я бы советовал следить за декларациями наших народных депутатов и чиновников, особенно за декларациями чиновников Национального банка. Если судить по декларациям, то все они демонстрируют недоверие к гривне. Хотя население публично агитируют за то, что деньги нужно держать в гривне. Однако все крупные чиновники, депутаты, министры, руководство НБУ, как правило, держат свои средства в долларах, евро и золоте. Эти активы не обесцениваются в такой мере, в какой обесценивается гривна.

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой:

Если говорить о прогнозе относительно курса гривны агентства Standard&Poor's, то отмечу, что со стороны лучше видны объективные обстоятельства, в которых будет пребывать украинская экономика, как будет обслуживаться внутренняя денежная система и так далее. Показатели курса гривны, которые правительство закладывает в проект бюджета на следующий год, — намного хуже. Так происходит потому, что чиновники попросту планируют действия, которые ухудшат объективную ситуацию в Украине. Хотя, казалось бы, правительство, наоборот, должно бы было взять на себя обязательства и не допустить падения гривны вообще. Но нет, оно закладывает ряд дополнительных возможностей для себя, связанных с эмиссией гривны, в результате чего наша национальная денежная единица будет слабеть.

Так что иностранные эксперты — более объективны, а наши чиновники не хотят брать на себя никаких обязательств (ведь чтобы добиться стабильной денежной единицы, нужно поработать, а не просто наблюдать, что будет).

В таких условиях ни общественность, ни эксперты не могут спрогнозировать курс на следующий год, потому что в Украине он не является результатом рыночных процессов и отражением реальных тенденций в промышленности, производстве, экспорте, банковской сфере, в том, что происходит с инфляцией, и т.д.

Наша денежная система остается вертикально управляемой. В такой системе все зависит от центрального манипулятора. Потому нормальный прогноз курса — тенденциозный и объективный — в Украине попросту невозможен. Нам приходится ждать заявлений политического характера о том, какого курса и каких подходов к формированию денежной системы будут придерживаться чиновники. И пока правительство ничего не говорит, мы не знаем даже приблизительно — улучшится или ухудшится ситуация.

В Украине нет денежного рынка, чтобы мы могли посмотреть на денежную систему и сказать, в каком направлении она движется, способствует ли государство улучшению ситуации… Государство должно бы было помогать стабилизировать ситуацию на рынке — это его функция следить, чтобы не было провалов. А наше государство не создало рыночную систему — все управляется правительством и Нацбанком. Даже цены и тарифы фактически устанавливаются ими. Это при рыночной системе просто недопустимо!

Евро и доллар сейчас вошли в дружественные, паритетные отношения, чего ранее не было. На мировых рынках шла борьба между валютами, и американцы сознательно усиливали евро, ослабляя доллар. Это делалось специально для того, чтобы усилить экспортные возможности Америки и сократить экспортные доходы Европы. Теперь финансовая политика более сбалансирована. Евро и доллар практически привязаны друг к другу. Швейцарский франк тоже несколько ослабился, потому что до того был очень сильным по отношению к доллару.

Так что сейчас мы можем говорить о долларе и понимать, что евро от него не будет отрываться — разница будет буквально в 10-12%.

Так что внешние факторы стали более прогнозируемыми и стабильными. А внутренние факторы в Украине остаются без изменений. В частности, остается патернализм по отношению к банкам, у которых сохраняются огромные долги, проводится какая-то национализация, которая лишь приводит к дополнительным долговым обязательствам государства.

После такого провала гривны, как был в 2014-2015 годы, когда наша денежная единица обесценилась больше всего в мире, нам придется еще долго выравниваться. Гривна ведь и сейчас остается наиболее обесцененной. А если исходить из интересов украинской экономики, правительство, наоборот, должно укреплять гривну относительно доллара, а не ослаблять.

У нас нет рынка прямого обмена рублей на гривны. Гривна все-таки больше привязывается к твердым мировым валютам, что делает и Россия, привязываясь к евро. Хотя эта привязка условная — россияне просто ведут расчеты относительно к евро. Потому соотношение гривы и рубля всегда будут формироваться на пересечении с другими курсами. Так что, если рубль будет слабеть относительно евро, это отразится и на соотношении с гривной.

Кстати, я не разделяю мнения о том, что курс рубля будет расти относительно евро и доллара. У России сейчас огромные дефициты, и ей приходится печатать деньги. Потому это маловероятно.

В какой валюте украинцам лучше хранить сбережения? Больно об этом говорить, но я бы не стал доверять нашей банковской системе, тем более, когда бо́льшая ее часть перешла под крыло государства, а государство ведет себя в банковском секторе, как слон в посудной лавке — оно способно поломать самые разные кредитные отношения. Так что наши банки не будут стабильными и сильными. Когда власть ведет себя столь несерьезно и непрофессионально в экономической сфере, нельзя ждать, что экономика выровняется, и банки встанут на ноги.

Потому украинцам лучше хранить свои сбережения в твердой валюте, которая может быть свободно конвертирована в гривну.

Надежда Майная