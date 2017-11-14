Крупнейшая ставка в мире. Всемирный банк превысил лимиты, поддерживая Украину

Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким заявил, что финансовая организация своей поддержкой делает одну из крупнейших в мире ставок на успех реформ в Украине.

Об этом он рассказал в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Владимиром Гройсманом, пишет УНИАН.

В то же время управленец подчеркнул, что у ВБ есть лимиты поддержки, в случае с нашей страной он их превысил.

"... И мы плотно работает с МВФ для того, чтобы еще больше увеличить поддержку. На самом деле, мы делаем ставку на Украину, на процесс реформ, и эта ставка — одна из крупнейших в мире", — отметил Ким.

По его словам, финорганизация доверяет украинскому премьеру и президенту Петру Порошенко в проведении реформ в государстве.

Напомним, Джим Йонг Ким 13 ноября начал двухдневный визит в Украину. Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings сообщили, что страна может получить следующий транш кредита от МВФ в 2018-м, в частности, после принятия Верховной Радой закона о госбюджете на следующий год.