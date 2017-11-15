Помощь Украине, сдерживание РФ. Палата представителей одобрили оборонный бюджет США на 2018-й

В США члены Палаты представителей Конгресса поддержали проект оборонного бюджета на 2018-й финансовый год, который предусматривает 350 млн долларов военной помощи для Украины.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Агентство уточнило, что за принятие документа проголосовали 356 политиков, а 70 — высказались против.

В нем планируется, что общие военные расходы на год составят почти 700 млрд долларов, предусмотрены 4,5 млрд долларов на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе.

"Базовый бюджет Пентагона — 626,4 млрд долларов. На поддержание военных операций США за рубежом потратят 65,8 млрд долларов. На дополнительные меры по развитию противоракетной обороны выделят еще 5,9 млрд долларов", — говорится в статье.

После рассмотрения в Палате представителей Конгресса проект оборонного бюджета еще должны принять в Сенате, также для его вступления в силу нужна подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет страны на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность была увеличена до 350 млн долларов.