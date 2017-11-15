Коррупция в Минобороны. Опубликована схема разворовывания госсредств

15 ноября 2017, 20:20

О подозрении четырем должностным лицам Минобороны, в том числе и заместителю министра Игорю Павловскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему хищения государственных средств при закупке топлива для Минобороны, что нанесло государству ущерба на 149 миллионов 339 тысяс гривен.

О подозрении четырем должностным лицам Минобороны, в том числе и заместителю министра Игорю Павловскому, НАБУ и САП сообщили 11 октября.

16 октября детективы НАБУ задержали фактического собственника коммерческого предприятия "Трейд коммодити", которое поставляло топливо для Минобороны. 17 октября Соломенский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство. Позже, 9 ноября, Апелляционный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста подозреваемого заместителя министра обороны.

По версии следствия, в начале 2016-го комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016-го комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках свыше 80 тысяч тонн топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму свыше 1 млрд грн.

После того, как было поставлено около 1/20 оговоренного объема, заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок Минобороны совместно с победителем торгов заключили дополнительные соглашения, согласно которых стоимость топлива выросла на 10%.

После увеличения цены чиновники Минобороны совместно с поставщиком топлива снова заключили дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на 5,8%. Только после безосновательного увеличения цены в среднем на 16% от начальной победитель торгов начал поставлять топливо. Вследствие этого в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн, уточняют в НАБУ. 

Следствие установило, что увеличение цены было осуществлено при отсутствии документального подтверждения колебания цен на рынке, изменения конъюнктуры рынка и/или принятия нормативно-правовых актов, влияющих на формирование уровня цен. 

Напомним, Министр обороны Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны.

 

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