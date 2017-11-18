Польша призвала европейские страны отказаться от российского газа

Варшава не планирует продлевать заканчивающийся в 2022 году контракт с Москвой на поставки газа.

Об этом рассказал Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире Польского радио, пишет Lenta.ru.

По словам Ващиковского, Польша "побуждает другие страны, например, Хорватию, строить газовый терминал на Адриатике, который мог бы обеспечить часть Европы газом из иных стран".

Министр добавил, что у Варшавы уже есть программа технического сотрудничества с США по этому вопросу.

7 августа Ващиковский заявил, что "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются политическими проектами, назначение которых в том, чтобы Россия получила возможность шантажа Центральной Европы. "Если американская политика будет включать санкции в отношении этого проекта, мы эти санкции будем приветствовать", — сказал он, уточнив, что по завершении строительства газопровода под ударом "могут оказаться Польша, Украина и другие страны".

15 сентября в Польше выразили надежду на то, что угроза американских санкций отпугнет инвесторов и повлияет на сроки строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.