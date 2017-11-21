Урезание финансирования Россией. Кураторы предложили главарям "ДНР" "завести" волонтеров — эксперт

На захваченной части Донецкой области российские кураторы порекомендовали главарям самопровозглашенной "ДНР" развивать "волонтерское движение", написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что такая рекомендация была дана на фоне сокращения страной финансовой поддержки псевдореспублики.

"… российскими кураторами рекомендовано главарям "ДНР" развивать "волонтерское движение и потенциал общественных организаций" для помощи "государственным структурам республики", — отметил политик.

По его словам, в рамках организационной помощи по такому направлению "на декабрь запланирован визит "официальной делегации ДНР" в Санкт-Петербург, целью которого является "обмен опытом по организации волонтерского движения", а также налаживание тесного сотрудничества по данным вопросам с представителями общественных организаций РФ".

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на подконтрольной Киеву части востока Украины "судьи" террористической "ДНР" ежемесячно платят в "верховный суд" дань в размере от одной до пяти тысяч долларов, деньги передаются кураторам из РФ.