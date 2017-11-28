В Украине в 2018-м начнут распродажу активов банков-банкротов

Руководство Фонда гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает в будущем году продать активы обанкротившихся украинских банков на сумму свыше 10 млрд грн − ради возвращения полученного от Министерства финансов кредита.

Такую информацию на брифинге озвучил директор-распорядитель организации Константин Ворушилин, сообщает "УНИАН".

Однако, по его словам, планы продаж активов на следующий год пока не являются окончательными.

"Контрольная цифра для подразделения продаж должна превышать 10 млрд грн, потому что я хочу, чтобы мы с Минфином в следующем году рассчитались полностью", - сказал Ворушилин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что от хакерской атаки пострадали банки, "Киевэнерго" и "Укрэнерго.