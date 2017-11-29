Власти РФ "простили" крымчанам долги перед банками в Украине

В аннексированном Крыму депутаты "Государственного совета" приняли во втором чтении законопроект, регламентирующий списание кредитов жителей полуострова, взятых в украинских банках.

Такое сообщение сегодня, в среду, 29 ноября, опубликовала пресс-служба парламента региона.

Согласно обнародованным данным, задолженности подлежат списанию в полном объеме, если они по состоянию на 18 марта 2014 года не превышали 5 миллионов рублей или эквивалетную сумму в иностранной валюте.

После аннексии Крыма Россией все украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе и по возврату вкладов. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "Приватбанка".

К слову, решение о списании и реструктуризации кредитов крымчан будет принимать Фонд защиты вкладчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что российский банкир рассказал крымчанам о неизбежности возврата долгов Украине