Власти РФ "простили" крымчанам долги перед банками в Украине

Старая циничная поговорка:"Кому я должен - всем прощаю" обрела актуальность для жителей аннексированного Крыма
В аннексированном Крыму депутаты "Государственного совета" приняли во втором чтении законопроект, регламентирующий списание кредитов жителей полуострова, взятых в украинских банках.
Такое сообщение сегодня, в среду, 29 ноября, опубликовала пресс-служба парламента региона.
Согласно обнародованным данным, задолженности подлежат списанию в полном объеме, если они по состоянию на 18 марта 2014 года не превышали 5 миллионов рублей или эквивалетную сумму в иностранной валюте.
После аннексии Крыма Россией все украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе и по возврату вкладов. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "Приватбанка".
К слову, решение о списании и реструктуризации кредитов крымчан будет принимать Фонд защиты вкладчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что российский банкир рассказал крымчанам о неизбежности возврата долгов Украине