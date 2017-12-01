В Украине заработает медиа-платформа для журналистов, которая изменит рынок СМИ и PR

В конце декабря в Украине запускается IT-проект, который призван ускорить работу СМИ и стать драйвером рынка PR и личностного брендинга в стране. Создатели проекта Deadline.com.ua помогут СМИ работать до 30 раз быстрее. А доступ к СМИ со стороны компаний, политиков и общественных деятелей станет проще. Cервис создается для облегчения работы СМИ, поэтому для корреспондентов и репортеров он будет совершенно бесплатным.

В Украине насчитывается порядка 700 государственных изданий, более 100 телеканалов и всего более 40 000 СМИ, среди которых "живых" до 10 000. СМИ сегодня вынуждены бороться за оперативность с социальными сетями и мессенджерами. "В среднем журналист крупного медиа должен писать порядка 3-4 новостных материалов в день. А 70% рабочего времени тратится на поиск фактуры и ее согласование, - рассказывают создатели новой платформы для СМИ и экспертов Deadline.com.ua. – За 6 месяцев мы создали площадку, которая объединит СМИ и экспертов. Для СМИ это доступ к тысячам разных экспертов и приток свежих мнений. Для экспертов – возможность попасть в статью или эфир. Просто за свое профессиональное мнение и оперативность".

Это подтверждают и эксперты. В PR-агентстве Mainstream отмечают, что сохраняется тенденция "фаст-фуд" журналистики – в погоне за трафиком никто не ищет мнение нескольких источников.

"Чувствуется нехватка бизнес-изданий. Много внимания посвящается политическим темам, а вот о том, как бизнес может влиять на ситуацию в стране, развивать экономику – пишут единицы. Не потому, что неинтересно для целевой аудитории, а во многих случаях потому, - что некогда качественно писать на вдумчивые темы, проверить и разобраться в деталях, углубиться", - говорит Наталья Дадиверина, директор агентства PLEON Talan.

Deadline станет современным сервисом с колл-центром для поддержки пользователей, продвижением срочных запросов, внутренним чатом. Экспертов можно будет найти не только по отрасли, но и по городу и даже по степени активности и успешности на платформе.

Создатели Deadline приглашают журналистов СМИ, а также известных блогеров, которым требуются эксперты для коллаборации присоединиться к проекту 20 декабря 2017 и создавать свои новые материалы до 30 раз быстрее совершенно бесплатно.

Для экспертов платформа станет местом создания лояльного пула СМИ, грамотного PR своего продукта и личного брендинга. "Тысячи журналистов ищут своих героев для материалов и эфиров. Любой эксперт от профессионального PR-менеджера или политика до фитнес-тренера и стилиста найдет подходящий запрос от СМИ на нашей платформе", - обещают в Deadline.

"Для помощи пресс-службам у нас будет корпоративный блог, где мы раскроем тонкости PR и посмотрим на работу пиарщика глазами журналиста. Не исключены и обучающие семинары со звездами этой отрасли, а также создание PR-школы", - говорят в Deadline.

Все эксперты, которые зарегистрируются на преланч-сайте deadline.com.ua до 20 декабря 2017, получат доступ к профессиональным аккаунтам на месяц. Пользование и максимальный набор функций для СМИ будет и всегда останется бесплатным.