Из чего готовят магазинные паштеты?

Паштеты - это продукт, который давно занял прочные позиции в рационе современного человека. Он находит свое место на столах людей, которые не могут представить свою жизнь без мяса или без вкусно приготовленной куриной, говяжьей, индюшиной или свиной печени

Паштеты: многообразие вкусов на вашем столе

Паштет готовится из мясной составляющей и равномерно смешивается с овощами. Наиболее часто мясо или печень смешивают с грибами, луком, морковью и даже томатами.

Сегодня на полках магазина можно найти огромное количество паштета от разных торговых марок - известных, и не очень. Естественно, самым распространенным является печеночный паштет. В его основу входит куриная, свиная или говяжья печень. Менее распространенным считается паштет с гусиной, утиной или индюшиной печенкой. По установленным стандартам в таких продуктах должно быть как минимум 45% самой печени. Все остальное дополняется мясом, овощами, салом. Допустимо некоторое количество жира животного происхождения. Кроме того, данные продукты дополняются специями, крупами и даже мукой. Естественно, никакого влияния на здоровье людей такие составляющие не несут. Тем не менее, они прямо влияют на качество товара и регламентируются государственными стандартами.

Менее распространенными считаются мясные паштеты. Практически все такие продукты в основе своего состава содержат говядину, в которую добавляют печень или пряности. Также можно найти паштеты из свинины, которые производятся из обрезков мяса.

Абсолютно все паштеты содержат в себе жиры, которые и помогают создать оптимальную консистенцию данной продукции. Если изделие изготовлено из мяса - в него будут добавлять свиное сало. Для менее распространенных рыбных паштетов используется оливковое или подсолнечное масло. Важно, что жиры добавляются в строго ограниченном количестве. Если переборщить с их добавлением - общий вкус продукта будет попросту испорчен.

Кроме того, в составе каждого паштета есть специальные химические добавки, которые способствуют более длительному хранению продукта.

А так ли легко выбрать паштет?

По сути, выбор паштета - это задача не из тяжелых. Для этого достаточно внимательно просмотреть сроки годности и найти максимально свежий вариант. Стоит помнить о том, что данный продукт состоит в основном из печени или мяса. Они являются весьма скоропортящимися, поэтому срок хранения паштета вряд ли будет сверхъестественно большим.

Важно присмотреться и к этикетке данного продукта. Если паштет импортный - на нем должна быть наклейка с информацией о составе на украинском языке. Если наклейки нет - возможно, продукт поставляется путем контрабанды.

Упаковка должна быть идеально целостной. На ней не должно быть вмятин, сколов, царапин и подобных повреждений.

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