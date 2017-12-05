Евросоюз выпустит новый список стран - налоговых гаваней

Европейский союз (ЕС) планирует включить в "черный список" налоговых гаваней 11 государств.

Такое сообщение сегодня, во вторник, 5 декабря, опубликовало агенство "Bloomberg".

"11 стран может оказаться в "черном списке" Евросоюза налоговых гаваней и, возможно, столкнуться с санкциями за то, что они не смогли привести свои налоговые стандарты в соответствие со стандартами ЕС", - говорится в тексте.

Планируется, что в "черный список" могут войти Южная Корея, Панама, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Кабо-Верде, Гренада, Макао, Маршалловы острова, Палау и Сент-Люсия.

На данный момент у каждого государства ЕС есть свои списки юрисдикций, которые слабо согласованы в налоговых вопросах. Критерии определения "налоговой гавани" сильно различаются среди государств ЕС, а некоторые из них вообще не допускают какой-либо внешней юрисдикции в своих национальных "черных списках".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС из-за отмывания денег ежегодно теряет триллион евро.