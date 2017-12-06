Биткоин установил новый рекорд

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин обновила исторический рекорд.

В ходе торгов курс поднимался до отметки в 12,16 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

По состоянию на 05:40 мск, биткоин на бирже Bitfinex находится в диапазоне 11,405 — 12,160 тысячи долларов.

На прошлой неделе криптовалюта начала активный рост, достигнув 29 ноября нового исторического рекорда — 11,441 тысячи долларов, после чего резко обвалилась на две тысячи.

Отметку в 12 тысяч долларов данная криптовалюта перевалила 5 декабря.

На данный момент добыто 16 миллионов 723 тысячи биткоинов из максимально возможного 21 миллиона, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Ожидается, что последний биткоин будет "намайнен" в 2140 году.

При этом капитализация рынка биткойнов превзошла 200 млрд долларов.

В начале прошлой недели стоимость криптовалюты впервые поднялась выше 10 тысяч долларов и продолжила расти, в том числе на новостях о планируемом запуске фьючерсов на биткоины известными сырьевыми операторами.

Аналитики связали это с коррекцией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума.

Напомним, в США официально признали биткоин и разрешили торговать фьючерсами.



