Десятки украинцев засветились в офшорном расследовании Paradise Papers

В международном расследовании в отношении офшоров Paradise Papers фигурируют 68 украинцев.

При этом в расследовании идет речь о 55 мужчинах и 13 женщинах из Украины, говорится в выводах аналитической системы YouControl.

По данным аналитиков, из 57 офшоров, собственниками которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 — на Бермудских островах, 7 — на Мальте, 4 — на острове Мэн, 3 — на Каймановых островах, 3 — на Сейшельских островах, 1 — в Великобритании и 1 — на острове Джерси.

Две трети украинцев-основателей офшоров из "Райских бумаг" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в аграрном, финансово-инвестиционном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

Аналитики YouControl отмечают, что офшорами пользуются как группы компаний, занятые в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие стартапы, которые разрабатывают компьютерные программы.

Для некоторых видов бизнеса, в частности в сфере IT, использования оффшорных и полуофшорных компаний вообще является жизненно необходимым, ведь сейчас выход на большое количество международных платформ для распространения своей IT-продукции возможен именно через иностранные компании. Также они получают доходы на счета в иностранных банках, утверждают аналитики.

Напомним, ранее эксперты рассказали, по рейтингам каких политиков может ударить обнародованная в "Райских бумагах" информация.