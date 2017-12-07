Лучшие бренды Украины. В Киеве назвали результаты конкурса "Выбор года"

Около 40 торговых марок получили престижную награду "Выбор года" и звание лучших в различных категориях: продукты питания, техника для дома и офиса, медицина и гигиена, парфюмерия и косметика, жилые комплексы, сервисы и услуги и тому подобное.

"Мы проводим конкурс уже 17 лет. В течение этого времени мы сформировали доверие торговых марок к нашим системам оценивания. Звание "Выбор года" - это не просто признание лучших, это подтверждение того, что бренд выбрал удачную стратегию, является лидером качества и завоевал сердца покупателей. Победа в конкурсе - это результат слаженной командной работы. Получить медаль означает отметить всех, кто принял участие в создании и развитии товара или услуги. Часто покупателям трудно выбрать товар из-за многообразия предложений на рынке. Поэтому победа в номинации дает возможность бренда облегчить выбор потребителя в свою пользу. Ведь по данным исследований 24% потребителей без колебаний выберут товар, обозначенный медалью "Выбор года", - говорит национальный менеджер конкурса Анна Руденко.

Организаторы конкурса определяют лучший бренд на основе всеукраинского комплексного маркетингового исследования потребительских предпочтений (40%), мнения экспертного совета (30%), опроса представителей рекламных агентств (15%), оценки высокого жюри (10%) и опрос оргкомитета (5%). Такой подход позволяет сделать систему оценки качественной, глубинной и прозрачной. Методика конкурса разработана компанией Festivals International (USA).

Маркетинговое исследование проводит международная компания Kantar TNS, среди клиентов которой компании из рейтинга Fortune 500.

"Уровень доверия украинцев к конкурсу Выбор года составляет 35%, у ближайшего конкурента - 11%, а 40% потребителей обращают внимание именно на товар или услугу со знаком" Выбор года". В целом уровень осведомленности украинском об этой награде достигает 70% ", - говорится в исследовании Kantar TNS (2-18 августа 2017, репрезентативная выборка, face-to-face интервью).

Список победителей в номинациях:

Лучший Жилой комплекс года комфорт-класса Киевской области - ЖК "Лесной квартал"

Лучшая уборочная техника года - Kärcher

Лучшая садовая техника года - Kärcher

Лучший сервис бытовой техники года - Samsung

Лучшие автобусные туры года - Аккорд-тур

Лучшая детская косметика года - Johnson's Baby

Лучший провайдер цифровых развлечений года - Воля

Лучший сыр года - КОМО

Лучшая минеральная природная столовая вода года-Моршинская

Лучшая мультиварка года - Moulinex

Лучше мясорубка года - Moulinex

Лучшие бумажные изделия года - Selpak

Лучшая электрический теплый пол года - Nexans

Лучший назальный спрей года на основе морской воды - Хьюмер

Лучший тонометр года - Microlife

Лучший отечественный производитель года одежды для женщин - Vovk

Лучшая сеть магазинов года натуральной косметики - L'occitane

Лучший крем для рук года - Бархатные ручки

Лучший многофункциональный комплекс года - Gulliver

Лучший бизнес-центр года класса А - Gulliver

Лучшая бизнес-школа года - KMBS

Лучшая клиника хирургии года - Valikhnovski SURGERY INSTITUTE

Лучшая программа года для коррекции и снижения массы тела - Гербалайф

Лучшие диетические добавки года - Гербалайф

Лучший препарат года от головной боли - Цитрамон-Дарница

Лучшая отечественная фармацевтическая компания года - Дарница

Лучшие растительные леденцы года при кашле - Доктор Мом

Лучший препарат года для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта - Метрогил Дента

Лучший украинский интернет-сервис погоды года - Gismeteo

Лучший производитель школьных и офисных досок года - UKRBOARDS

Лучший туроператор года - Сoral Travel

Лучший пробиотик года - Линекс

Лучшая сеть ресторанов итальянской кухни года - Мафия

Лучшая сеть караоке-ресторанов года - Мафия

Лучший черный чай года - Lipton

Лучшая линия средств года по уходу за телом - Dove

Лучшие гигиеническое средство года (мыло) – Dove

Светлана Диденко, генеральный директор "Фармацевтической фирмы" Дарница ":" Философия "Дарницы" - это качество и здесь нет места никаким компромиссам. Свою задачу мы видим в сохранении и приумножении главного капитала - доверия потребителей, которые подтвердили: "Фармацевтическая фирма" Дарница "- лучшая отечественная фармацевтическая компания, а лекарственное средство" Цитрамон-Дарница "- лучший препарат от головной боли".

UKRBOARDS: "Для нас награда "Выбор года" является подтверждением правильности решения, принятого нами 10 лет назад - создать украинский продукт на уровне мировых производителей в данном сегменте рынка. Это признание, несомненно, убеждает и вдохновляет и в дальнейшем производить качественную украинскую продукцию и предлагать ее не только в нашей стране, но и за рубежом".

ЖК "Лесной квартал": "Мы рады снова получить признание экспертного сообщества и большинства украинцев, участвующих в оценке номинантов. ЖК "Лесной квартал" продолжает развиваться: появляются новые дома, совершенствуется инфраструктура, открываются социальные объекты. И второй год подряд потребители и эксперты называют нас лучше, значит, мы движемся в правильном направлении".

Valikhnovski: "Премия "Выбор года" - признание достижений и успехов команды нашей клиники. Это подтверждение того, что наши стандарты и сервис признают украинцы. Мы благодарны за доверие и высокую оценку. Обещаем так держать и в следующем году".

Selpak: "Для нас "Выбор года" - это признание украинским потребителем, высокая лояльность к бренду, узнаваемость и прирост во всех каналах сбыта, расширение линейки продуктов".

Herbalife: "Для нас эта награда уже четвертая по счету в каждой номинации. Это невероятно почетно, но в то же время и ответственно, потому что, сделав выбор в пользу Herbalife хотя бы раз, потребитель ожидает от бренда в дальнейшем большего. Мы стараемся максимально соответствовать этим ожиданиям, постоянно работая над повышением контроля качества и расширением продуктовой линейки".

Аккорд-тур: "Награда "Выбор года" - это прекрасная подсказка для огромного круга потребителей, стоящих сегодня перед выбором. Ведь предложений на рынке множество, и это хорошо. Но нужно найти среди всего этого качество. Эта награда очень и очень весомое доказательство титанической, тяжелой и безумной работы, ежедневного развития и профессионализма компаний-лидеров. "Выбор года" - это убедительная визитная карточка компании. Мы очень благодарны своим клиентам за доверие, и счастливы, что снова выбирают нас".

Mafia: "Для нас честь получать награду "Выбор года", это громкое подтверждение любви миллионов украинцев, для которых мы совершенствуемся и стараемся каждый день. Выбор года - это высокий стандарт качества, удостоверяющий первенство Mafia на ресторанном рынке Украины. Об этом говорят цифры, ведь за 2017 было использовано 60 тонн итальянского муки Le 5 stagioni для 60000 метровых пицц нашим гостям, а караоке Mafia за год посетило 340 000 украинцев ".

Хьюмер:" Награда "Выбор года" является в первую очередь признанием Хьюмер потребителями и экспертами. Хьюмер был первым в Украине спреем на основе морской воды в баллоне. Сегодня именно Хьюмер является выбором миллионов украинцев, а признание "Выбор года" дает уверенность потребителю, что он выбрал лучший бренд".

Gismeteo: "Выбор года" - высшая награда для нас. Приятно осознавать, что старания команды Gismeteo получают отклик. В свою очередь, мы будем продолжать развиваться и совершенствоваться, чтобы каждый украинец мог получить достоверную, своевременную и полную информацию о погодных условиях в стране и мире, от которых иногда зависит здоровье и безопасность людей ".