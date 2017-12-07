В Украине на четверть выросли продажи новых авто, названы самые популярные марки

В январе-ноябре 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 26% – до 73,1 тыс. единиц.

Самой популярной маркой в Украине стала Toyota, продажи которой составили 8699 штук. По сравнению с результатом за 11 месяцев 2016 года, продажи Toyota выросли на 27%, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault, продажи которого выросли на треть — до 7543 авто.

С результатом 5018 машин и ростом на 42% к январю-ноябрю 2016 года в тройку лидеров вошел бренд Skoda.

На четвертую позицию поднялся Volkswagen, который годом ранее занимал пятое место. Спрос на немецкую народную марку вырос на 28% до 5706 единиц.

Напомним, ранее назвали ТОП—10 самых популярных авто в Украине.