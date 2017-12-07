Генпрокуратура пришла с обыском в главный офис "Приватбанка"

В главном офисе "Приватбанка" был проведен обыск в рамках расследования дела о выдаче "токсичных" кредитов компаниям, связанным с его предыдущими собственниками.

Такое сообщение сегодня, в четверг, 7 декабря, опубликовал портал "ZN" со ссылкой на собственные источники в пресс-службе финансового учреждения.

Также известно, что следственные действия в офисе были проведены при содействии сотрудников "Приватбанка" и в ходе обыска никакие документы не изымались. Поэтому текущая работа сотрудников главного офиса и банка в целом не нарушалась.

Однако, некоторые источники связывают сегодняшний обыск в "Приватбанке" с досудебным расследованием, открытым по статьям о "Присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением" и "Злоупотреблении властью или служебным положением". Как сообщает портал "Finbalance", 4 декабря Печерский суд выдал ГПУ разрешение на соответствующий обыск в рамках этого расследования.

Напомним, ранее сообшалось об уходе в отставку главы правления "Приватбанка"