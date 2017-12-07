В Украине еще на год продлили мораторий на продажу земли

Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного (с/х) назначения.

Соответствующий законопроект № 7350 за основу и в целом поддержали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах "за".

Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен до 1 января 2019 года.

Согласно редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения. Запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году – "на переходной период".

Авторы альтернативных документов предлагали продлить мораторий на другие сроки, например, сразу на пять или восемь лет – до 2023 или 2026 года. Также депутаты призывали не продлевать мораторий вообще или продлить его лишь на неделю.

Однако профильный Комитет по вопросам аграрной политики отклонил такие предложения и одобрил именно законопроект № 7350.

"Комитет принял решение рекомендовать № 7350 принять за основу и в целом как закон. Все альтернативные законопроекты отклонить", – озвучил решение комитета его глава Александр Бакуменко (БПП).

По словам нардепа Сергея Лабазюка ("Воля народа"), открытие рынка земли необходимо, однако пока что Украина к такому шагу не готова.

"Люди не готовы к открытию рынка. Им годами вкладывали в головы ужасы. Очевидно, землю нужно отпускать в свободное плаванье, но все мы прекрасно понимаем, что пока отечественные аграрии, хоть малые, хоть большие, реально купить эту землю не смогут, мы не имеем морального права отпускать рынок уже сегодня. Поэтому полное открытие рынка нужно отложить на определенный срок… Предлагаем продолжить действие моратория еще на один год — до 1 января 2019 года", — отметил Лабазюк.

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Также отмечается, что законом внесены изменения в пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины, согласно которым продлено действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения, пишет РБК-Украина.

Кроме того продлено действие моратория на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ "до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее до 1 января 2019 года".

Читайте также по теме: Мораторий на землю: как перейти Рубикон.