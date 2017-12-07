Депутаты Рады профинансировали медреформу с 2018 года

Депутаты Верховной Рады утвердили финансирование проведения в Украине медицинской реформы.

За соответствующие поправки к Бюджетному кодексу (законопроект №7116) во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных избранников, сообщается на официальном интернет-портале украинского парламента.

"Медицинская реформа полностью поддержана Верховной Радой! Законопроект 7116 (тот, что был 6604) принят во втором чтении и в целом! Спасибо всем народным депутатам, которые помогли стране сделать этот исторический шаг! Медицинская реформа начнется в 2018 году с коренных изменений первичной медицинской помощи. Пациенты начинают обслуживаться у семейного врача, терапевта или педиатра, которого избрали они. Медицинское учреждение, в котором работают эти врачи получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, заключил с ним договор. А с 2020 года вся система здравоохранения перейдет на прямые оплаты от Национальной службы здоровья Украины", − написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о том, как украинцы будут выбирать врачей после медреформы.