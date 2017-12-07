Банк "Семьи" Януковича поставлял оружие и платил титушкам во время Майдана - расследование

Около 19 миллионов долларов США были выведены в офшоры со счетов "Пивденкомбанка", который был близок к т.н. "Семье" экс-президента Украины Виктора Януковича.

Такая информация содержится в новом расследовании "Центра исследования коррупции и организованной преступности", проведенном со ссылкой на документы, полученные в рамках проекта Panama Papers.

Кроме того, существуют сведения о том, что владелец финучреждения Руслан Цыплаков помогал поставлять оружие для насильственного разгона демонстрантов во время Евромайдана. Он являлся приближенным к "Семье" благодаря дружбе с Виктором Януковичем-младшим.

Непосредственно "Пивденкомбанк" входил в состав холдинговой компании "Метал Юнион", которая была подконтрольна Цыплакову.

По версии правоохранителей, действия всех компаний коммерсанта были направлены на сохранение власти Януковича.

Кроме того, объект, который являлся собственностью отдельной компании, также принадлежавшей Цыплакову, использовался для хранения оружия, предназначенного для действий проправительственных сил во время разгона Евромайдана.

Как утверждают следователи Генеральной прокуратуры, в феврале 2014 года "Пивденкомбанк" одолжил "много миллионов" очевидным "фальшивым компаниям" для выплат денежных средств руководителям криминальных группировок, рядовые участники которых участвовали в избиениях "евромайдановцев".

Напомним, ранее сообщалось о том, что высших руководителей Украины вызвали в суд по деле об измене Януковича.