ProZorro усовершенствуют после принятого закона "Покупай украинское, плати украинцам!"

На практике это означает, что на 100% украинский товар (зарплата, сырье, материалы, компоненты, энергия, кредиты и т.д.) будет иметь 25% ценовое преимущество перед таким же, но на 100% импортными товарами, которые не содержат ни одной украинской составляющей. Как отмечается, это придаст около 1,1 процентного пункта к росту ВВП, сократит безработицу на 0,4 п.п. и импорт на 4,4 п.п., что положительно отразится на торговом балансе, промышленном производстве и доходах украинцев, сообщает ДС.

Местная составляющая будет рассчитываться за уровень ресурсной локализации (насколько товар имеет украинскую составляющую в себестоимости) согласно четкой и прозрачной формуле, установленной в законе, по методике, которую утвердит КМУ.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, пока украинские государственные закупки в значительной мере работают на развитие экономик других стран и на благосостояние их граждан.

"Годовой объем публичных закупок, которые осуществляются на деньги налогоплательщиков, достигает 275 млрд грн, а это - почти 12% ВВП Украины. И хотя 99% участников тендеров - украинские компании, доля импортной составляющей при госзакупках оценивается экспертами в 38% (более 100 млрд грн в год). Для сравнения: доля импортной составляющей при государственных закупках в других странах в разы меньше - в Японии и США - ниже 5%, в ЕС - в среднем 7,9%, а у нас - 38% !!! Что это значит? Покупая за рубежом товары, которые Украина производит или способна производить сама, мы дарим другим странам наше экономическое развитие, рабочие места, инвестиции, налоги и нормальное экономическое будущее! А сами остаемся должником и экспортером сырья, рабочих рук и талантов".

"Многофакторная модель, которую мы предлагаем действует в большинстве стран мира, в том числе, и в Европе. Сегодня в Украине 99% государственных закупок осуществляется только по одному показателю - цена. Такого не найдете нигде в мире. В Великобритании, Франции, Германии и других странах, при государственных закупках, кроме цены учитываются и другие факторы (инновационная, местная составляющая и т.д.). во многих странах менее 10% закупок происходят по цене. У нас же все перевели в ценовую рамку - в результате выигрывают зарубежные производители, украинцы же остаются без с заказов - уничтожаются рабочие места, производства, а это производит бедность в стране ", - подчеркнул Галасюк.