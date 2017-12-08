СМИ назвали условие, при котором Украина может получить деньги от Евросоюза

Украина сможет получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза после того, как возобновит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Европейцы дадут деньги нашей стране только после создания антикоррупционного суда, ведь это — одно из ключевых требований МВФ, пишет Европейская правда, ссылаясь на сведения собеседника в структурах Еврокомиссии.

"Правила макрофинансовой помощи говорят, что мы можем договариваться о ней только со страной, которая имеет действующую программу сотрудничества с МВФ. А значит, пока вы не возобновите работу с МВФ, никакого движения не будет" — отметил он.

Издание отметило, что условием для выдачи одного из первых траншей также будет автоматическая проверка деклараций. "Этого не требует МВФ, но это — ключевой пункт для европейцев", — говорится в статье.

Ранее в Еврокомиссия сообщили, что она не выделит Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в рамках программы, утвержденной в 2015 году.