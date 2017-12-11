Coral Travel снова награжден "Выбором года №1"

Начиная с 2000 года, она проводится уже семнадцать раз.



Задача проекта "Выбор года" – составить рейтинг потребительских предпочтений и определить лучшие товары и услуги на рынке. Исследование проводится известной международной компанией Kantar TNS по специальному методу, который позволяет дать комплексную оценку товаров и услуг на рынке. Общий балл - это сумма предпочтений потребителей, оценка экспертного совета, оценка ведущих представителей рекламных и креативных агентств, мнение высокого жюри и оргкомитета фестиваля.



Вклад Coral Travel в развитие туристического бизнеса в Украине был высоко оценен, компания удостоилась звания Туроператор года. Компания давно завоевала признание своих клиентов и была удостоена этого высокого титула второй год подряд.



Coral Travel Украина, входит в состав международного холдинга OTI. Бренд Coral Travel также представлен в Польше, Турции, Грузии и Беларуси. Компания Coral Travel Украина начала свою деятельность в 2008 году и в настоящее время является одним из лидеров туристического рынка страны. Она предлагает 4900 отелей в 28 странах, по 47 различным направлениям. Coral Travel Украина имеет офисы в пяти городах Украины и две розничные сети - "Сеть Турагентств Coral Travel" и "Сеть Турагентств Coral Elite Service", которые находятся в 80 городах Украины и насчитывает 290 агентств.



Уникальными предложениями от Coral Travel Украина стали: семейный отдых, в основе которого лежит концепции "Sun Family Club", успешно работающая в нескольких странах, а также уникальная концепция VIP-отдыха Coral Elite Service.



Результатом достижений стал высокий титул "Туроператор года", который компания получила, завоевав первое место среди большого числа компаний, претендовавших на победу.



