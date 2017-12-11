Кабмин обрадовался запуску российских поездов в обход Украины. Видео

В Кабинете министров Украины положительно отреагировали на новость о том, что российские пассажирские и грузовые поезда полностью перешли на движение в обход Украины.

В частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, это будет способствовать снижению риска возникновения терактов.

"Тут нет никаких сенсаций, об этом говорилось еще в 2014 году. Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий не будет. В том числе экономических", — сказал чиновник телеканалу 112 Украина.

По его мнению, "риск любых террористических актов" с этого момента только снизится.

Он добавил, что в обход Украины Россия пустила около 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.

Как сообщалось ранее, корпорация "Российские железные дороги" с 11 декабря, полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый маршрут в обход Украины.