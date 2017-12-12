Апелляционный суд отменил арест имущества "Здоровье"и "Фармекс Групп"

9 ноября 2017 года руководство компании "Фармекс Групп" получило постановление Голосеевского районного суда г. Киева о наложении ареста на недвижимое имущество предприятия по иску БТА Банка (Казахстан). Интересы банка в Украине представляет Юридическая компания "Ильяшев и партнеры". В феврале 2017 года тот же суд принимал идентичное решение, но Апелляционный суд удовлетворил жалобу "Фармекс Групп" и отменил заказное решение Голосеевского суда. Вышеуказанные решения Голосеевский районный суд принимал в рамках уголовного производства от 2012 года в отношении гражданина Казахстана Мухтара Аблязова.

Судья Голосеевского районного суда города Киева наложил арест на недвижимое имущество, которое зарегистрировано за ООО "Фармацевтическая компания" Здоровье ", а именно нежилое здание общей площадью 4975,9 кв.м по адресу: Киевская обл., г. Борисполь, ул . Шевченко, 100. По данному адресу там находится предприятие ООО "Фармекс Групп". Также был наложен арест на имущество ООО "Фармекс Групп", в частности, главный производственный корпус, общей площадью 11511,8 кв.м, административный корпус (в составе 9-ти этажного и 2-х этажного корпусов, столовой и конференц-зала), общей площадью 9094,7 кв.м, котельная, общей площадью 295,5 кв.м, которые находятся по адресу: Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100. Слушания в апелляционном суде состоялись в рамках рассмотрения уголовного производства No 12012110000000147, по заявлению "БТА Банк" (Республика Казахстан) о похищении имущества (денежных средств, ценных бумаг и имущества, находившегося в залоге банка) бывшими должностными лицами банка по предварительному согласованию с иностранными гражданами, в том числе гражданами Украины. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы коллегией судей Апелляционного суда города Киева установлено, что следственным судьей Голосеевского районного суда г. Киева при вынесении постановления о наложении ареста нарушены требования УПК Украины о недопустимости необоснованного процессуального ограничения при применении мер обеспечения уголовного производства.

В частности, при решении вопроса не учтен тот факт, что ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" и ООО "Фармекс Групп" не имеют процессуального статуса в уголовном производстве, ни одному должностному лицу предприятия не объявлено о подозрении и отсутствуют данные, что ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" и ООО "Фармекс Групп" имеют отношение к уголовному производству. Кроме того, следственным судьей и представителем потерпевшего Сытым В.А. не учтено, что в соответствии с требованиями УПК Украины, не может быть арестовано имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя. При этом, корпус 4, общей площадью 4975,9 кв. м, который находится по адресу: Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100 приобретено ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" в июле 2016 за 84 127 610,00 грн на основании соответствующего договора. Право собственности на главный производственный корпус, общей площадью 11511,8 кв. м, административный корпус (в составе 9-ти этажного и 2-х этажного корпусов, столовой и конференц-зала), общей площадью 9094,7 кв. м, котельная, общей площадью 295,5 кв.м, которые находятся по адресу: Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, 100 зарегистрировано за ООО "Фармекс Групп" на основании исполнительного комитета Бориспольского городского совета от 05.10.2010 по №№ 1162, 1164, 1165. В связи с тем, что в ходе рассмотрения апелляционной жалобы установлено односторонность и необъективность судебного разбирательства, решение следственного судьи Голосеевского районного суда признано незаконным и необоснованным.

Постановлением апелляционного суда города Киева от 30.11.2017 отменено постановление следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева от 31.10.2017 и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката Сытого В.А., действующий в интересах АО "БТА Банк" о наложении ареста на указанное в ходатайстве имущество ООО "Фармекс Групп" и ООО "Фармацевтическая компания" Здоровье ".