Главный сервис распознавания музыки может навсегда покинуть Android

Apple купила приложение Shazam, которое позволяет определить по звуку, какая играет музыка. Сумма сделки официально не раскрывается.

По оценкам издания TechCrunch, Apple заплатила 400 миллионов долларов, что намного меньше последней оценки компании в 1 млрд долларов.

Apple уже заявила, что Shazam будет взаимодействовать с потоковым сервисом Apple Music, и это поможет пользователям открывать новые песни.

Apple не сообщила, будет ли Shazam по-прежнему доступен на устройствах с операционной системой Android.

Shazam — британская компания, основанная в 1999 году. В 2016 году она сообщила, что приложение для распознавания музыки скачали более одного миллиарда раз.

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