Цена на нефть превзошла рекорд двухлетней давности

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 65 долларов впервые с 24 июня позапрошлого года, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Такое сообщение во вторник, 12 декабря опубликовал портал "Прайм".

Согласно данным последних торгов, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,52% − до 65 долларов 24 центов за баррель.

Некоторое давление на цены на нефть продолжают оказывать данные о росте буровых установок в США. По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes GE Company (BHGE), за прошлую неделю количество нефтяных вышек в пределах Штатов увеличилось на два (+ 0,2%) и теперь составляет 931 единицу. Всего за минувший год количество буровых установок увеличилось в полтора раза − на 307 единиц.

Напомним, ранее эксперт рассказал о том, какая цена на нефть станет "убийственной" для России.