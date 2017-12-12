В Украине госбанк остановит прием платежей в ближайшие выходные

В ближайшие субботу, 16 декабря, и воскресенье, 17 декабря, отделения государственного "Ощадбанка" будут работать исключительно в режиме оказания консультаций.

Такое сообщение сегодня, во вторник, 12 декабря, опубликовала пресс-служба финучреждения.

Согласно обнародованным данным, коммунальные и другие платежи клиенты смогут проводить через приложение "Ощад 24/72".

"Сообщаем, что "Ощадбанк" переходит на новый план счетов бухгалтерского учета в соответствии с постановлением Национального банка Украины от 11 сентября 2017 №89. Постановление предусматривает изменение номеров клиентских счетов с целью внедрения новых международных стандартов. Это обеспечит повышение прозрачности, надежности, безопасности банковской системы Украины в целом и качества услуг для клиентов в частности", - заявили в пресс-службе "Ощадбанка". Также известно, что в столице Украины дополнительно принято решение о продлении времени работы отделений 18, 19 и 20 декабря на один час "ради предоставления возможности всем желающим успеть оплатить коммунальные платежи по льготным тарифам".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура пришла с обыском в главный офис "Приватбанка".