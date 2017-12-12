В Словакии назвали объемы украинских потерь газа из-за взрыва в Австрии

Во вторник, 12 декабря, объемы транзита российского газа в Европу по территории Украины снизится на 30% из-за взрыва на газопроводе в Австрии.

Такое сообщение опубликовало агенство "Интерфакс".

Представители словацкого оператора Eustream снизили оценку транзита газа по ужгородскому коридору до 91 млн кубических метров по сравнению со вчерашними 139 млн кубических метров. При этом всего во вторник планировалось переправить в Европу 142,2 млн кубометров.

Сотрудники компании "Газпром экспорт" заявили о том, что прекрасно осведомлены об инциденте, случившемся на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен.

"Сейчас компания вовсю работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное ради обеспечения бесперебойности поставок газа клиентам на данном транспортном направлении", – заявили они.

Напомним, ранее была названа причина взрыва на австрийском газопроводе.