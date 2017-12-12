Национальный лоукостер и Ryanair. Украинцам пообещали дешевые перелеты в 2018 году

2018-й в Украине станет годом дешевых авиаперевозок после запуска национальной компании-лоукостера.

С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"По национальному лоукосту в четверг состоится презентация. Это будет украинский авиаперевозчик, будет летать как в лоукост-сегменте, так и в чартерных внутренних и внешних украинских перевозках. Это будет полностью украинская авиакомпания с украинским капиталом - "Скайап", - сказал чиновник.

Омелян также выразил уверенность в том, что лоукост-авиакомпания Ryanair благополучно зайдет на украинский рынок.

"Сейчас переговоры на финальной стадии. Удалось найти консенсус с аэропортом "Борисполь". 2018 будет годом дешевых авиаперевозок", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию.