Национальный лоукостер и Ryanair. Украинцам пообещали дешевые перелеты в 2018 году

Министр Омелян анонсировал запуск украинского лоукостера и рассказал о переговорах с Ryanair.
2018-й в Украине станет годом дешевых авиаперевозок после запуска национальной компании-лоукостера.
С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"По национальному лоукосту в четверг состоится презентация. Это будет украинский авиаперевозчик, будет летать как в лоукост-сегменте, так и в чартерных внутренних и внешних украинских перевозках. Это будет полностью украинская авиакомпания с украинским капиталом - "Скайап", - сказал чиновник.
Омелян также выразил уверенность в том, что лоукост-авиакомпания Ryanair благополучно зайдет на украинский рынок.
"Сейчас переговоры на финальной стадии. Удалось найти консенсус с аэропортом "Борисполь". 2018 будет годом дешевых авиаперевозок", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию.