Украина восстановила транзит российского газа в Евросоюз

Транзит российского газа через Украину в Евросоюз восстановлен, который ранее значительно снизился из-за взрыва на газоперекачивающей станции в Баумгартене (Австрия).

Об этом сообщил советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, пишет РИА Новости.

По его словам, объем вернули на уровень 260 миллионов кубов в сутки.

Ранее Белявский говорил, что транзит сократился на 23% из-за аварии в Австрии. На украинских потребителях этот инцидент не сказался.

Напомним, на территории газового хаба компании OMV в Баумгартене произошел взрыв. Один человек погиб, еще 21 пострадал. Работу хаба остановили, прекратив поставки в Италию, Словению и Венгрию.