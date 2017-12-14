KLM объявила предновогоднюю распродажу билетов

С 14 по 22 декабря авиакомпания KLM Королевские Голландские Авиалинии устраивает супер-распродажу Dream Deals. Во время акции можно приобрести билеты со скидкой по всему миру: в Европу, Африку, Азию, Латинскую и Северную Америку. Выберите направление по душе и отправляйтесь в незабываемое путешествие! Скрасьте зиму новыми впечатлениями и открытиями!

Европа: Малага от 155$, Дублин от 156$, Лиссабон от 161$, Барселона от 165$, Флоренция от 166$, Осло от 166$, перелет туда-назад, включая сборы.

Северная Америка: Нью-Йорк от 498$, Чикаго от 596$, Атланта от 636$, Майями от 646$, Хьюстон от 726$, Лос-Анджелес от 741$, Сан-Франциско от 751$, перелет туда-назад, включая сборы.

Другие интерконтинентальные направления: Занзибар от 509$, Аруба от 599$, Бонэйр от 599$, Кюрасао от 599$, Сен Мартен от 599$, Килиманджаро от 612$, Гавана от 719$, Маврикий от 809$, Панама Сити от 819$, Рио де Жанейро от 849$, Буэнос Айрес от 889$, Форталеза от 939$, перелет туда-назад, включая сборы.

Все направления и период путешествия можно посмотреть здесь.

Авиакомпания KLM Королевские Голландские Авиалинии была основана в октябре 1919 года и, таким образом, является старейшей в мире авиакомпанией, работающей под своим первоначальным названием.

На протяжении своей почти столетней истории KLM заняла достойное место среди лучших авиакомпаний в мире. Она была первопроходцем во многих направлениях развития авиации – в открытии воздушного сообщения между Европой, Восточной Азией и Америкой, в перевозке животных, в обучении летного состава и персонала, во внедрении новых технологий и сервисов для пассажиров.

KLM продолжает инвестировать в повышение уровня комфорта для своих клиентов, постоянно обновляя свой авиапарк и пассажирские салоны. В течение последних нескольких лет авиакомпания ввела в эксплуатацию лайнеры Boeing 787 Dreamliner, Embrear 175 и продолжает переоборудование своих дальгемагистральных лайнеров Airbus 330 новыми салонами Мирового Бизнес Kласса.

В октябре 2017 года авиакомпания KLM отпраздновала 25-летие полетов в Украину. Сегодня авиакомпания KLM выполняет ежедневно два собственных рейса по маршруту Киев-Амстердам, а также еще два ежедневных рейса, благодаря договору о сотрудничестве между авиакомпанией KLM и "Международные авиалинии Украины" (МАУ). В рамках этого соглашения авиакомпания KLM совместно с МАУ осуществляют код-шеринговые рейсы из регионов Украины – Львова, Одессы, Днепра, Харькова – через Киев в Амстердам и далее по всей глобальной маршрутной сети Air France – KLM.

На сегодняшний день маршрутная сеть авиакомпаний Air France-KLM составляет 320 направлений в 114 странах мира. Флот авиакомпаний насчитывает 534 самолета, которые перевозят в год более 93 миллионов пассажиров благодаря 2200 рейсам через хабы Шарль де Голь в Париже и Схипхол в Амстердаме.