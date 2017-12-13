Украинцам разрешили ввоз в страну более 10 тысяч евро без подтверждающих документов

В Украине упрощен порядок ввоза резидентами в страну наличной иностранной валюты решением Национального банка.

Разрешено ввозить средства на сумму свыше эквивалента 10 тыс. евро без подтверждающих документов об их происхождении при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №127, вступающее в силу с 14 декабря.

Регулятор напомнил, что в настоящее время физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше эквивалента 10 тыс. евро при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными.

"В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть, только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Нацбанке отменили лимит на получение валюты физлицами.