Россия резко нарастила вывоз контрабандного угля с Донбасса — СМИ

В ноябре 2017 года Россия резко нарастила импорт угля, нелегально вывезенного с территории оккупированного Донбасса, причем крупнейшими экспортерами донбасского угля остаются компании, подконтрольные беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

За это время из РФ было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 тысяч тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 18,6%, или около 44 000 тонн, больше, чем в октябре этого года (около 236 000 тонн), пишет "Лига" со ссылкой на данные РЖД и ФТС.

Отмечается, что на долю двух структур Курченко — "Петролеум капитал" и Компания "Газ-Альянс" — в октябре пришлось более половины (140 300 тонн) всего нелегального экспорта.

В ноябре крупные партии антрацита (более 32 000 тонн) на экспорт поставляла также компания "Русский антрацит", которая принадлежит Александру Германову. Он, по данным сайта "Миротворец", в 2014 году был лидером сепаратистов в Ровеньках и Антраците Луганской области. Несколько российских угольных трейдеров называли реальным бенефициаром компании Александра Мельничука, известного как "замминистра энергетики ЛНР", пишет издание.

Непосредственно Мельничуку принадлежит компания "Угольные технологии", которая в ноябре поставила на экспорт 12 700 тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании ТД "Антрацит" Александра Носко и "Глобал-Инвест" Андрея Малюченко.

По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания "РЖД-Логистика", оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 тысячи тонн антрацита.

Также данные РЖД свидетельствуют, что Россия с октября резко увеличила поставки антрацита с Донбасса в Польшу. В частности, в октябре было поставлено 31 600 тонн, в ноябре — 22 200 тонн, тогда как в сентябре всего 4300 тонн.

Напомним, ранее в России официально признали воровство украинского угля на Донбассе.